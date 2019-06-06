Легковушка сбила пешехода и врезалась в припаркованную машину в Белоусово

06.06.2019 19:11 111

В четверг, 6 июня, водитель на ВАЗ 2104 задавил пешехода в Белоусово на улице Жуковской.

ДТП произошло около 15 часов. Сбив человека, автолюбитель на отечественной легковушке врезался в припаркованную машину. Судя по повреждению лобового стекла, пешеход сильно ударился головой о авто.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области