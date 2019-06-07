Тридцатилетние заключенные получили среднее образование только в колонии

07.06.2019 06:25 241

Первые госэкзамены сдали заключенные в женской колонии ИК-7, сообщила пресс-служба областного управления ФСИН в четверг, 6 июня.

К экзаменам в колонии допустили 13 одиннадцатиклассниц и 3 девятиклассницы, причем двое из получивших полное среднее образование — старше 30 лет.

К сожалению многие начинают интересоваться своим образованием только в местах лишения свободы, - приводит пресс-служба слова сотрудницы колонии Александры Артемовой. - В настоящее время существует реальная проблема того, что значительная часть отбывающих наказание не имеет не только профессионального, но и среднего и даже начального общего образования.

Фото: УФСИН по Калужской области