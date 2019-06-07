Часть калужских котельных работали с нарушениями

07.06.2019 08:03 274

Проверка выявила нарушения в работе 3 калужских теплоснабжающих организаций и в котельной одной из калужских фабрик, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 6 июня.

Так на фабрике документы по эксплуатации котельной не соответствовали требованиям, не было инструкции по эксплуатации и монтажу котлов, плана противоаварийных тренировок нет, испытания предохранительных клапанов не проводятся.

Сотрудник фабрики привечен к дисциплинарной ответственности. На теплоснабжающие организации завели 4 административных дела и три требования об устранении недостатков.