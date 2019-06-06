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Почти 120 машин-развалюх вывезли из Калужских дворов с начала года

06.06.2019 16:11 2 482
Почти 120 машин-развалюх вывезли из Калужских дворов с начала года

В среду, 5 июня, из двора за памятником Кирову в Калуге вывезли две брошенных машины: «Москвич 412» бежевого цвета и ВАЗ 1111 зеленого цвета.

Автохлам стоял у дома несколько лет без номеров с ржавыми кузовами, спущенными колесами и облезлой краской. Машины увезли на штрафстоянку, оттуда после решения суда авто отправятся на утилизацию.

Всего же с начала года из дворов областного центра убрали 119 брошенных авто. 67 из них эвакуировали на спецстоянку. Остальные владельцы утилизировали самостоятельно, сообщила пресс-служба горуправы.

Фото: пресс-служба горуправы Калуги.


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