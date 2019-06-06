Частную фирму заставили подать отчеты в пенсионный фонд

06.06.2019 14:51 242

Некоммерческое партнерство в Малоярославецком районе не подавало в 2017 году отчеты в пенсионный фонд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 6 июня.

Между тем в частной фирме на тот момент работали 10 человек. Их стаж за отработанный год оказался не учтен, что помещает своевременно начислить им пенсии.

Суд согласился с требованием прокуратуры обязать организацию внести данные в ПФР.

Фото: pxhere.com