Приставы арестовали ПАЗ за долги по налогам

06.06.2019 14:11 34

Несколько десятков легковых и грузовых автомобилей а также автобус ПАЗ остановили и проверили на наличие долгов приставы совместно с сотрудниками ГИБДД во время рейда в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 6 июня.

Часть должников рассчиталась на месте. У других арестовали имущество: электродрель, лобзик и перфоратор.

Арестовали также 3 легковых автомобиля и ПАЗ. Владелец автобуса не заплатил налогов на 120 тысяч рублей.

Если в течение 10 дней долги не вернут, то арестованное имущество оценят и передадут на торги.

Фото: УФССП по Калужской области