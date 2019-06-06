Полотняному Заводу угрожают вредные выбросы

06.06.2019 13:25 136

Метрологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Полотняном Заводе. Неблагоприятная погода прогнозируются с 21:00 четверга, 6 июня.

Для местного завода объявлены условия первой степени опасности, что значит, что он должен снизить выбросы в атмосферу не меньше, чем на 20% иначе вредные частицы превысят норму.

Продлятся неблагоприятные метеоусловия до утра пятницы, 7 июня, сообщило министерство экологии и природных ресурсов региона.

Фото:pixnio.com