Карантин ввели в Ульяновском районе из-за бешеной собаки

06.06.2019 12:43 122

Карантин по бешенству введен в селе Дудоровский и прилегающих территориях Ульяновского района, сообщил в четверг, 6 июня, комитет по ветеринарии при правительстве региона.

Ограничения потребовались после того, как в селе погибла больная собака. Лабораторные исследования показали, что у животного было бешенство.

Количество опасных зон в области вновь выросло до 7: 2 в Думиничском , 1 на территории Бабынинского района, 1 в Малоярославецком районе, 1 на территории Тарусского района, 2 в Ульяновском.

Фото: pxhere.com