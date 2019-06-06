Полицейские через 4 года поймали сотрудницу, которая обкрадывала ломбард

06.06.2019 12:15 207

В 2015 году руководитель ломбарда в Малоярославецком районе заявил в полицию о недосдаче 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 6 июня.

Выяснилочь, что организацию обворовали две сотрудницы. Женщины либо завышали вес золотых изделий, либо записывали предметы из обычных металлов как золото. Разницу в стоимости клали в свой карман. Иногда они «сдавали» в ломбард несуществующие предметы и получали за них залог.

Недосдачу обнаружили во время очередной ревизии. Одну из женщин задержали сразу, вторую полицейским удалось «взять» только через 4 года, в феврале 2019. За присвоение денег она получила 3 года условно.

Фото: pxhere.com