Работник наворовал в бытовке инструментов на 170 с лишним тысяч

06.06.2019 09:57 242

Житель Боровского района работал в вечернюю смену и заметил, что бытовка на территории предприятия открыта, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 6 июня. Мужчина залез внутрь и украл ручной и электрический инструмент стоимостью более 61 тысячи.

Через некоторое время вор опять забрался в вагончик и унес имущества на 41,5 тысячу. В бытовку работник лазил еще дважды, стащил инструменты на 24,5 и 46 тысяч. В итоге за год мужчина обворовал предприятие четырежды в общей сложности на 173 тысячи рублей.

Добычу преступник сдавал в комиссионный магазин или продавал незнакомцам.

Фото: pxhere.com