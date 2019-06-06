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Карантин по бешенству отменили в Кировском районе

06.06.2019 08:54 0 186
Карантин по бешенству отменили в Кировском районе

В среду, 5 июня, был снят карантин по бешенству в Кировском районе.

Ограничения в муниципальном образовании вводили после того как в конце марта в деревне Кузнецы нашли заболевшую лису. Опасное заболевание подтвердили лабораторные исследования головного мозга умершего животного.

В регионе карантины по бешенству на сегодняшний день действуют в шести локациях следующих районов: 2 в Думиничском , 1 на территории Бабынинского района, 1 в Малоярославецком районе, 1 на территории Тарусского района, 1 в Ульяновском, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Фото: pxhere.com.


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