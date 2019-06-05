Четыре сайта по продаже приборов для остановки счетчиков были заблокированы

05.06.2019 20:05 189

Сотрудники мосальской прокуратуры обнаружили 4 сайта, где пользователям предлагалось приобрести устройства для остановки счетчиков воды и электроэнергии. По данному факту было составлено и направлено в суд 4 исковых заявления, сообщила пресс-служба ведомства. Решением суда доступ на сайты был закрыт. Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.



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