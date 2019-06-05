Прокуратура обнаружила заброшенную школу в Барятинском районе

05.06.2019 16:27 336

Прокуратура Барятинского района обнаружила заброшенную школу в деревне Высокая Гора, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня. На крыше здания были провалы, стены растрескались, окна и двери отсутствовали. При этом доступ к опасному строению не был закрыт. Администрацию сельского поселения «Село Сильковичи» обязали устранить нарушение. Проходы в здание заделали. Должностное лицо дисциплинарно наказали. Фото: Pixabay.com



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