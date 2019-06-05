Рейд «Чистое стекло» проведут в четверг в Калуге

05.06.2019 15:02 503

Калужские госавтоинспекторы проведут рейд «Чистое стекло» в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГИБДД проверят соответствие автомобильной тонировки нормам.

Если будет выявлено нарушение, то виновнику предложат его устранить на месте или выпишут протокол за неповиновение властям.

С начала года инспекторами ДПС было выявлено 1155 автомобилей с подобными нарушениями.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.