Рейд «Чистое стекло» проведут в четверг в Калуге

Калужские госавтоинспекторы проведут рейд «Чистое стекло» в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГИБДД проверят соответствие автомобильной тонировки нормам.
Если будет выявлено нарушение, то виновнику предложат его устранить на месте или выпишут протокол за неповиновение властям.
С начала года инспекторами ДПС было выявлено 1155 автомобилей с подобными нарушениями.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.
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