Спасатели перешли на режим повышенной готовности

05.06.2019 12:24 110

Из-за сезонного увеличения рисков лесных пожаров и происшествий на воде спасатели будут нести службу в режиме «Повышенная готовность». Данный регламент введен на всей территории области, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 5 июня. Калужан будут оповещать об угрозе чрезвычайных ситуаций через смс-рассылки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области



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