Кировчанин украл у приятеля с карты 40 тысяч

33-летний житель Кирова решил выпить с приятелем. При покупке алкоголя мужчина расплатился банковской картой, пин-код вводил в присутствии своего знакомого.
Вечером, когда потерпевший уснул, кредитка выпала из его кармана. Собутыльник этим воспользовался и в разных банкоматах обналичил в общей сумме 40 тысяч рублей.
Утром мужчина обнаружил пропажу, но в полицию обратился только через несколько дней.
Оперативники установили, что вором оказался ранее судимый 44-летний местный житель, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 июня.
Гражданин свою вину признал. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.
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