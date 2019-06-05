Кировчанин украл у приятеля с карты 40 тысяч

05.06.2019 11:38 128

33-летний житель Кирова решил выпить с приятелем. При покупке алкоголя мужчина расплатился банковской картой, пин-код вводил в присутствии своего знакомого.

Вечером, когда потерпевший уснул, кредитка выпала из его кармана. Собутыльник этим воспользовался и в разных банкоматах обналичил в общей сумме 40 тысяч рублей.

Утром мужчина обнаружил пропажу, но в полицию обратился только через несколько дней.

Оперативники установили, что вором оказался ранее судимый 44-летний местный житель, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 июня.

Гражданин свою вину признал. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.