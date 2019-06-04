Женщины-заключенные нашили на 15,9 миллионов за 5 месяцев

04.06.2019 20:57 180

В женской исправительной колонии №7 за пять месяцев текущего года выпустили изделий на общую сумму 15,9 миллионов, сообщила пресс-служба регионального Управления ФСИН во вторник, 4 июня.

Швейный цех в этой колонии — самый крупный во всей исправительной системе региона. Недавно здесь расширили ассортимент выпускаемой продукции и начали шить пинетки с мехом на шнурках для холодов и детские юбки и шорты из х/б ткани.

В швейном цеху работают около 190 человек. В первую очередь трудоустраивают тех, кто задолжал по искам и алиментам.

Фото: УФСИН по Калужской области