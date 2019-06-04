Главная > Новости > Одной строкой

Женщины-заключенные нашили на 15,9 миллионов за 5 месяцев

04.06.2019 20:57 0 180
Женщины-заключенные нашили на 15,9 миллионов за 5 месяцев

В женской исправительной колонии №7 за пять месяцев текущего года выпустили изделий на общую сумму 15,9 миллионов, сообщила пресс-служба регионального Управления ФСИН во вторник, 4 июня.

Швейный цех в этой колонии — самый крупный во всей исправительной системе региона. Недавно здесь расширили ассортимент выпускаемой продукции и начали шить пинетки с мехом на шнурках для холодов и детские юбки и шорты из х/б ткани.

В швейном цеху работают около 190 человек. В первую очередь трудоустраивают тех, кто задолжал по искам и алиментам.

Фото: УФСИН по Калужской области


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Областную больницу оштрафовали за задержку оплаты контракта 04.06.2019 19:03

Часть улицы Суворова, калужские окраины и пригороды планируют отключить от электричества 04.06.2019 17:28

Сосенскую многодетную семья требуют поставить в очередь на жилье 04.06.2019 17:15

Крыша заброшенной водонапорной башни угрожала безопасности детей 04.06.2019 15:18

Мужчина заплатил налоги, чтобы продать иномарку 04.06.2019 15:06

В колонию пытались перебросить два сотовых 04.06.2019 14:19

Зарплату работникам АЗС полгода платили не полностью 04.06.2019 13:49

Три детских сада построят в Обнинске за 2 года 04.06.2019 13:29

Кировские врачи наказаны за нечитемый почерк и недописанные карты 04.06.2019 12:45

В Обнинске завоняли очистные водоканала 04.06.2019 12:19

Народные новости
1516 4
lubinskiyilya40
1352 3
victor61
1105 1
LEO55

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

Продажи онлайн-касс «Ростелекома» выросли в преддверии 1 июля

Стали известны лучшие работодатели Калужской области – 2018

Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.