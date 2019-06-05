О безопасном детском отдыхе можно узнать на «горячей» линии

05.06.2019 07:54 184

«Горячая линия» по вопросам детского отдыха заработает в среду, 5 июня, в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты будут отвечать на вопросы о качестве и безопасности услуг для детей по будням с 10-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до 12-45. Телефоны:

(4842) 72-75-56,

(4842) 55-87-78 Линия будет работать до 19 июня.

Фото: pxhere.com