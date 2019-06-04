Крыша заброшенной водонапорной башни угрожала безопасности детей

04.06.2019 15:18 269

Заброшенная водонапорная башня была на территории ООО «СУ-1» в Белоусово. При этом ограда предприятия рядом с нейбыла разрушена. На башне были конструкции для заземления, по которым можно было залезть на крышу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 4 июня.

Доступность заброшки делала ее опасной для детей и других граждан, которые могли проникнуть на объект.

После вмешательства прокуратуры ограждение восстановили, металлические конструкции закрепили у основания башни, что мешает на нее залезть.