Мужчина заплатил налоги, чтобы продать иномарку

04.06.2019 15:06 249

Житель Дзержинского района накопил 63 тысячи долга по налогам на транспорт и другим видам налогов включая пени, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов во вторник, 4 июня. На иномарку должника наложили запрет на регистрационные действия. Когда мужчина захотел продать машину, ему пришлось сначала заплатить налоги и исполнительский сбор. В итоге ограничения сняли. Машину продать разрешили. Фото: УФССП по Калужской области



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