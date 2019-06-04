В колонию пытались перебросить два сотовых

04.06.2019 14:19 279

Заключенным товарковской колонии строго режима не удалось получить «с воли» посылку с сотовыми телефонами, сообщила пресс-служба областного УФСИН во вторник. 4 июня.

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