Неторопливого мебельщика заставили заплатить 75 тысяч за сорванные сроки

04.06.2019 11:07 466

Житель Калужской области заказал мебель у индивидуального предпринимателя, но в срок ее не получил, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора во вторник, 4 июня.

Покупатель потребовал вернуть деньги, производитель отказался, тогда пострадавший обратился в Роспотребнадзор, а ведомство подало в суд.

В итоге частный предприниматель должен будет заплатить почти 75 тысяч. В эту сумму включены внесенный задаток за мебель, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя.

Фото:pixabay.com