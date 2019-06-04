Полицейские ночью задержали браконьера на озере Ломпадь

04.06.2019 09:19 102

51-летний житель Людиново ловил сетью рыбу на нерестовом участке озера Ломпадь, сообщила пресс-служба областной полиции во вторник, 4 июня.

Его задержали сотрудники полиции вместе с инспекторами отдела охраны водных биологических ресурсов во время ночного рейда. В лодке и на берегу озера обнаружили свежую рыбу — 68 штук разных видов: уклея с икрой, плотва и окунь без икры.

Браконьер признал вину и заявил, что ловил для личного употребления.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 2 лет заключения.

Фото: УМВД по Калужской области