Школьникам разрешили собрать пистолет Макарова на уроке мужества

04.06.2019 08:02 130

Калужские приставы провели экскурсию и урок мужества для школьников в рамках акции «Судебные приставы – детям!», сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 3 июня. Воспитанников Дома детского творчества провели по отделам ведомства, показали фильм о работе приставов. В завершение мероприятия был проведен урок мужества для юных калужан. Руководитель группы быстрого реагирования продемонстрировал ребятам оружие и спецсредства силового блока. Школьникам показали неполную сборку автомата Калашникова, пистолета-пулемёта «Бизон-2» и пистолета Макарова. Желающим разрешили самостоятельно попробовать проделать то же самое. Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.



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