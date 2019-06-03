Госавтоинспекторы провели квест-игру в День защиты детей

03.06.2019 16:44 258

1 июня, в субботу, госавтоинспекторы провели квест-игру, посвященную Дню защиты детей, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Мероприятие проводилось в парке Культуры и отдыха в Калуге.

Участники должны были пройти несколько испытаний: оказать помощь пострадавшему, установить знаки на игровой дороге, расположить световозвращатели на велосипеде и правильно «одеть» средства защиты на велосипедиста.

После прохождения всех локаций ребята могли прокатиться на велосипеде или самокате Лаборатории безопасности.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Калужской области.