Прокуратура проверила, какие организации продолжают требовать СНИЛС

03.06.2019 15:47 604

С 1 апреля этого года при трудоустройстве на работу не обязательно предъявлять СНИЛС. Соответствующие изменения были внесены в Трудовой кодекс.

Сотрудники прокуратуры проверили, как работодатели Калуги соблюдают новое положение.

В итоге выявили 6 организаций, где внутренние акты не учитывали введенные изменения. От работников по-прежнему требовалось предоставлять документ.

Прокурор Калуги потребовал устранить нарушения и привести локальные положения в соответствие к ТК РФ, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 3 июня.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.