Полиция повышает свой престиж детским конкурсом

03.06.2019 15:17 276

В понедельник, 3 июня, калужская полиция озвучила итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Он проводится с целью повышения престижа органов внутренних дел и формирования позитивного общественно мнения о деятельности полиции.

Всего на конкурс прислали 30 коллективных и индивидуальных работ.

По итогам конкурса шести победителям вручили дипломы и памятные подарки.