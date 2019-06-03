Людиновца лишили водительских прав, и он купил себе новые

03.06.2019 14:46 110

В прошлом году на Киевской трассе произошло ДТП. Госавтоинспекторы при проверке документов заподозрили, что права 28-летнего людиновца фальшивые.

Удостоверение изъяли и отправили на экспертизу, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 июня. Проверка подтвердила - документ поддельный.

Молодой человек признался, что был лишен водительских прав на 36 месяцев. Так как ему нужно было часто ездить по работе, то он решил купить себе новые.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Использования заведомо подложного документа».

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.