«Семерка» и «Форд» не поделили дорогу

03.06.2019 14:14 162

2 июня, в воскресенье, в 11:45 спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Энергетиков в Калуге. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Форд». В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей