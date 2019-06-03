Москвича будут судить за ложные обвинения

03.06.2019 11:00 239

Житель Москвы распивал алкоголь в компании приятелей в одной из деревень медынского района.

Мужчина попросил у знакомого денег в долг, чтобы прикупить еще спиртного. Но получил отказ.

Тогда гражданин решил поквитаться с обидчиком. Москвич пришел в полицию и написал заявление, что у него украли 10 тысяч рублей, паспорт и СНИЛС.

При проверке информации оперативники выяснили, что показания ложные, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 июня.

У мужчины вообще не было наличных денег с собой. А паспорт был обнаружен в нижнем белье при личном досмотре «потерпевшего».

Теперь гражданину предстоит объяснять мотивы своего поступка в суде.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.