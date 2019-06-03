Вор сдал украденное в ломбард, а потом выкупил обратно

03.06.2019 08:53 358

Калужанин решил сделать ремонт в квартире и нанял бригаду. Он передал ключи от жилища ремонтникам, а сам на длительное время уехал.

Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что из дома пропали ноутбук и мобильник общей стоимостью в 51 тысячу рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники МВД выяснили, что вором оказался один из рабочих, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 2 июня.

Злоумышленник сдал технику в ломбард. Узнав, что хозяин обратился в полицию, гражданин выкупил все обратно, но уже по более высокой стоимости.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие закончено, материалы направлены в суд.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.