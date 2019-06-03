Некоторые дома Калуги останутся без электричества в понедельник

03.06.2019 07:13 604

В понедельник, 3 июня, будет планово отключена электроэнергия в некоторых домах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 9 до 17 не будет электричества: пер.Суворова 3,8-40,

ул.Суворова 2-42,1-51,7а,

пер.2-й Интернациональный (полностью).

пер.2-й Яченский 32. Фото: Pixabay.com.



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