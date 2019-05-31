Убийца попросил смягчить приговор, но суд отказал

31.05.2019 20:34 105

49-летний калужанин был осужден за убийство знакомой женщины. Мужчина в пьяном угаре нанес потерпевшей удар ножом в грудь, от чего та скончалась.

В суде обвиняемый вину свою признал, но показания давать отказался, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 мая.

Убийцу осудили на 9 лет колонии строго режима. Гражданин посчитал, что приговор слишком суров и направил апелляцию о смягчении наказания.

Калужский областной суд рассмотрел обращение и согласился с решением прокурора. Приговор убийце оставили без изменения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.