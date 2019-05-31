Думиничских коммерсантов оштрафовали за продажу просрочки

31.05.2019 20:00 100

Прокуратура Думиничского района проверила индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей продуктов питания.

В результате выявилось, что некоторые коммерсанты продавали продукцию с истекшим сроком годности. А в некоторых торговых точках не соблюдалось товарное соседство при хранении продуктов.

По всем случаям были составлены административные акты, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 мая.

Нарушителей оштрафовали и вынесли предупреждения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.