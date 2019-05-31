26-летнему наркоману грозит 10 лет за хранение дурмана

31.05.2019 17:58 73

26-летний житель Боровского района купил бесконтактным способом амфетамин для личного пользования.

Сверток с дурманом парень хранил в своей машине, где и обнаружили его сотрудники ГИБДД, остановив автомобилиста для проверки.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 мая.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.