26-летнему наркоману грозит 10 лет за хранение дурмана

26-летний житель Боровского района купил бесконтактным способом амфетамин для личного пользования.
Сверток с дурманом парень хранил в своей машине, где и обнаружили его сотрудники ГИБДД, остановив автомобилиста для проверки.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 мая.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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