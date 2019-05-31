Жуковские добровольные пожарные стали лучшими в регионе

31.05.2019 16:25 21

29 мая, в среду, на стадионе «Труд» в Обнинске прошли соревнования добровольных пожарных команд, сообщила пресс-служба МЧС. Самым опытным участником состязаний стал 74-летний водитель из команды Жуковского района. А самым молодым конкурсантом – 22 летний добровольный пожарный из деревни Соболёвка. По итогам результатов всех испытаний лучшими стали участники ДПК СП «д. Тростье» из Жуковского района. Второе место заняла сухиничская команда. А третье – команда из Калуги. Победителей и призеров наградили дипломами, медалями, кубками и ценными призами. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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