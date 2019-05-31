Священнослужитель призвал алиментщиков очиститься от злобы

В УФССП прошла профилактическая встреча представителя Калужской епархии отца Дорофея с должниками по алиментам.
В ходе беседы, священнослужитель призвал неплательщиков помогать своим детям, не смотря на возможные конфликты с бывшими женами.
Отец Дорофей посоветовал собравшимся очистить свою душу от злобы и гордыни с помощью молитвы. Переступить через лень и начать воспитывать себя.
Подобные встречи будут проводиться приставами и в дальнейшем, чтобы побудить нерадивых родителей исправиться, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 мая.
Фото: пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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