Священнослужитель призвал алиментщиков очиститься от злобы

31.05.2019 15:24 106

В УФССП прошла профилактическая встреча представителя Калужской епархии отца Дорофея с должниками по алиментам.

В ходе беседы, священнослужитель призвал неплательщиков помогать своим детям, не смотря на возможные конфликты с бывшими женами.

Отец Дорофей посоветовал собравшимся очистить свою душу от злобы и гордыни с помощью молитвы. Переступить через лень и начать воспитывать себя.

Подобные встречи будут проводиться приставами и в дальнейшем, чтобы побудить нерадивых родителей исправиться, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 мая.

Фото: пресс-служба УФССП России по Калужской области.