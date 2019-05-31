8 нелегалов обнаружили в цехе по переработке мясных субпродуктов

Полицейские обнаружили 8 нелегалов на предприятии в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.
Иностранцы трудились грузчиками и подсобными рабочими в цехе по переработке мясных субпродуктов. Жили они там же в строительном вагончике.
Всех иностранцев оштрафовали на 2 000 рублей за работу без патента.
Кроме того, выяснилось, что пятеро нарушителей незаконно находились на территории России. Они будут выдворены за пределы страны.
Сотрудники МВД устанавливают виновное юрлицо. Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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