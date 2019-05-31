Картошка выросла в цене за прошедшую неделю

31.05.2019 11:28 159

31 мая, в пятницу, на заседании министерства конкурентной политики Калужской области обсудили изменения цен за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным статистики с 22 по 29 мая заметнее всего подорожала картошка – на 16,7%. Также поднялись в цене говядина – на 1,8%, творог – на 1%, сыр – на 0,5%.

Зато стоимость свежих помидоров стала меньше на 6%. Кроме того подешевели: свинина – на 1%, мясо кур – на 1,8%, хлеб ржано-пшеничный – на 1,9%, масло сливочное – на 1%.

Оптовая цена на 95-й бензин подросла на 2%. Тем не менее, область остается лидером ЦФО по самой стоимости дизтоплива – 43,77 рублей за литр.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.