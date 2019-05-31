53-летнего велосипедного вора задержали в Обнинске

31.05.2019 10:58 186

В конце мая оперативники Обнинска получили сразу несколько заявлений о краже велосипедов, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая. Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что хищения совершил 53-летний ранее судимый местный житель. Мужчина с помощью плоскогубцев избавлялся от противокражных замков. Всего он успел своровать 5 велосипедов, три из которых продал по 2 тысячи рублей. Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.



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