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Инвалиды не могли попасть в детсады Людиново

30.05.2019 19:57 0 121
Инвалиды не могли попасть в детсады Людиново

Инвалиды по зрению и инвалиды-колясочники не могли попасть в дошкольные учреждения в Людиновском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.

Мнемосхем, по которым слепые запоминают дорогу и расположение помещений, в садах не было, а в некоторых не было и пандусов или они не соответствовали требованиям.

7 заведующих детсадами привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устраняются.

Фото: pxhere.com


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