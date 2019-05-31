Непристегнутых детей и нетрезвого байкера оштрафовали полицейские во время рейда

Рейд ГИБДД прошел в Сосенском и Ульяновском районе в рамках операции «Внимание-Дети», сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая.
В Ульяновском районе инспекторы остановили отечественное авто в котором на заднем сиденье ехали двое детей. Малыши не были пристегнуты и сидели просто на подушках. Сотрудники ГИБДД объяснили родителям, почему опасно так возить малышей. На водителя составили протокол о нарушении.
В Сосенском полицейские заметили байкера, неуверенно двигавшегося по дороге. Останавливаться тот не стал несмотря на требования инспекторов, а затем и вовсе свернул с дороги. Сотрудники пешком догнали мотоциклиста, который наотрез отказался проходить как освидетельствование на месте, атк и медицинское. Ему грозит от 1,5 до 2 лет лишения прав.
Всего за время рейда поймали 18 нарушителей.
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