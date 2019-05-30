Вероятность пожаров выросла в лесах Калужской области

30.05.2019 20:24 85

По данным на четверг, 30 мая. В лесах Калужской области в 11 муниципальных образованиях (Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский, Спас- Деменский, Кировский, Барятинский, Куйбышевский районы и МО г. Обнинск) — 4 класс пожароопасности, что означает высокий уровень. Еще сутки назад такого уровня не было ни в одном МО региона.

В лесах остальных районов и Калуги пожарная опасность средняя.

За сутки не загорелся ни один лесной массив, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.