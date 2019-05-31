Обнинские учителя проведут уроки под открытым небом

31.05.2019 06:50 55

В субботу, 1 июня, в городком парке Обнинска впервые пройдут уроки под открытым небом. Педагогих из различных школ города проведут тематически 20-25 минутные занятия для всех желающих любого возраста. Запланировано 4 урока по темам: «палитра Красной книги», «ложные друзья английского», «фразеологизмы – неизменный спутники нашей речи» и танцевальные физкульт минутки. Занятия начнутся в 18:00, сообщила пресс-служба администрации наукограда. Фото: pxhere.com



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