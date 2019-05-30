Купаться в Калуге можно только в одном месте

30.05.2019 17:06 194

В четверг, 30 мая, Роспотребнадзор опубликовал расширенный список мест в которых купаться можно и в которых — не рекомендуется. Первый ожидаемо получился в два раза больше второго.

Качество воды соответствует санитарным нормам только в:

Калуга:

водоем д. Лаврово- Песочня (ООО «УК Лаврово-Песочня»)

Барятинский район:

Озера д. Шершнево

озеро с. Барятино

Дзержинский район:

р. Угра д. Люблинка, д. Тучнево

Кировский район:

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)

Куйбышевский район:

пруд д. Падерки - Казенные

пруд Нижний с. Садовище

Спас-Деменский район:

озеро «ЛЕСХОЗ»

водоем карьер «Старый»

водоем карьер «Новый»

Фото: pxhere.com