Рабочих будут судить за ограбленного вероятного наркодилера

30.05.2019 14:12 49

Двое мужчин делали ремонт в доме в Балабаново и заметили во дворе подозрительного гражданина, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая.

Мужчина спрятал что-то во дворе, а затем сфотографировал местность. Рабочие нашли там пакетик с порошком и решили, что незнакомец — закладчик. Когда тот через час вернулся, приятели пригрозили, что сообщат в полицию и потребовали отдать им все деньги и телефон.

Молодой человек передал грабителям 10 тысяч и гаджет, а затем заявил в полицию.

Сотрудники УМВД быстро вычислили, кто «отжал» сотовый у потерпевшего и изъяли его у обвиняемых.

Дело передано в суд.

Фото: pxhere.com