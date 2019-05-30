Козельчанина оштрафовали за матерные СМС-ки

30.05.2019 13:10 161

Житель Козельского района в марте этого года оскорбил даму во время СМС-переписки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 30 мая.

В сообщениях он отправлял матерные слова и нецензурную брань. Женщина обиделась и написала заявление на козельчанина.

Мировой суд приговорил матерщинника к штрафу в тысячу рублей.

Фото: pxhere.com