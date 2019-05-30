Полицейские поймали угонщика благодаря Глонассу

30.05.2019 10:15 320

37-летний житель Обнинска забрался в открытый салон «Газели» на неохраняемой стоянке, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 30 мая.

Ключи были в замке зажигания машины, так что угнать ее не составило труда. Мужчина решил поехать к родственнику на дачу. Но оказалось, что на микроавтобусе установлен Глонасс, поэтому полицейские быстро нашли угонщика.

За похищение машины мужчине грозит до 5 лет заключения. Одна судимость у него уже есть.

Фото: OgreBot, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International .