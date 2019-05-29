Прокуратура обнаружила заброшенные школы в Кировском районе

29.05.2019 21:08 75

Кировская межрайонная прокуратура обнаружила заброшенные здания школ, которые не были огорожены, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 29 мая.

Сооружения были со следами разрушений, а доступ к ним был открыт. Двери и окна отсутствовали, никакого ограждения не имелось.

В этой связи прокурор направил в суд исковое заявление к администрации района ограничить доступ к опасным постройкам.

Суд заявление рассмотрел и удовлетворил.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.