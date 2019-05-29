Дачный вор украл инструменты на 70 тысяч в Малоярославецком районе

29.05.2019 10:59 111

В полицию Малоярославецкого района обратились собственники трех дачных участков с заявлениями о краже.

У хозяев были украдены электрические пилы, болгарки, дрели, сварочные аппараты и другие инструменты. Также вор стащил и несколько банок с соленьями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 29 мая.

Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Гражданин вывозил награбленное на тележке, а потом продавал. Полученные деньги он тратил на продукты и алкоголь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.