Дачный вор украл инструменты на 70 тысяч в Малоярославецком районе

В полицию Малоярославецкого района обратились собственники трех дачных участков с заявлениями о краже.
У хозяев были украдены электрические пилы, болгарки, дрели, сварочные аппараты и другие инструменты. Также вор стащил и несколько банок с соленьями.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 29 мая.
Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Гражданин вывозил награбленное на тележке, а потом продавал. Полученные деньги он тратил на продукты и алкоголь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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